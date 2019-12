Tutti pazzi di Picci: gol e arroganza, così il bomber della Vigor Trani è diventato... virale

Si chiama Antonio Giulio Picci ed è il bomber del momento. Non solo per i gol. Ma soprattutto per le interviste dall'ego smisurato che farebbero impallidire anche uno come Zlatan Ibrahimovic. In poche settimane i suoi video sono diventati virali, a novembre è stato il giocatore più cercato sul popolare portale www.transfermarkt.it ed è stato pure ospite della nota trasmissione di Quelli che il calcio sulla Rai. E tutto nonostante giochi "soltanto" nel campionato di Eccellenza pugliese con la Vigor Trani.