Derby tra Milan e Inter, la Finzi guida senza errori una terna tutta umbra

Lo storico primo derby del campionato di Serie A di calcio femminile tra Milan e Inter (vinto dalle rossonere 3-1), è stato diretto da Valentina Finzi. L'arbitro della sezione di Foligno, coadiuvato da Andrea Barcherini di Terni e da Elia Tini Brunozzi sempre di Foligno per una terna tutta umbra, ha diretto con piglio e senza sbavature la sfida disputata allo stadio Brera e valida per la terza giornata. Da segnalare che l'unico gol della formazione nerazzurra è stato siglato da Gloria Marinelli che, per quattro stagioni, ha difeso anche i colori della Grifo Perugia.