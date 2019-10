Iemmello, settebello da record: ha firmato 13 punti sui 14 del Grifo e segna ogni 80'

Sette partite e sette gol. Lo score di Pietro Iemmello, un autentico settebello, vale tanti punti e un primato personale da record. Il bomber biancorosso è andato a segno in cinque partite: la doppietta su rigore alla prima giornata contro il Chievo, il sigillo con un sinistro in controbalzo nella trasferta di Livorno, altro sinistro da applausi a La Spezia, poi altra doppietta dagli undici metri con il Frosinone e infine il colpo di testa contro il Pisa. Solo con la Juve Stabia e l’Empoli l’attaccante originario di Catanzaro non ha segnato. Una media terrificante di un gol ogni 80’ che ha portato in dote al Perugia 13 dei 14 punti in classifica. Insomma, tutte reti pesanti e che certificano l’importanza di Iemmello nell’economia della percentuale realizzativa biancorossa (per ora sono solo due gli altri marcatori, Kouan e Buonaiuto). Solo a Foggia, in Lega Pro, Iemmello era riuscito a essere così centrale e determinante. Va ricordato che a livello fisico in alcune stagioni non era stato fortunato e lo stesso attaccante lo ha ricordato nel post partita del Curi con il Pisa. “Qui ho trovato una bella città, una bella squadra e soprattutto due ginocchia che reggono” ha raccontato spiritosamente a Dazn. Che giochi con un compagno vicino nel 4-3-1-2 oppure con due trequartisti a supporto nel 4-3-2-1, poco cambia per l’attaccante che sta dimostrando grandi doti tattiche e capacità di giocare con e per la squadra. Basta vedere proprio il gol al Pisa: Iemmello viene incontro al passaggio di Carraro e allarga il gioco per Di Chiara per poi scattare a centro area e raccogliere (e segnare) il cross del compagno. Insomma regista offensivo e terminale spietato. Così spietato che in queste prime sette giornate nessuno, a parte Marconi del Pisa, ha segnato come lui. Nella storia del Perugia recente ha superato il nordcoreano Han (6 gol in 7 partite nella stagione 2016/2017) e soprattutto eguagliato Alfredo Donnarumma (Brescia 2018/2019), Tavano (Empoli 2004-05 e 2011-12), Schwoch (Vicenza 2001-02), Di Vaio (Salernitana 1997-98) e Pettinari (Pescara 2017-18). Gente che poi ha continuato a segnare a ritmi indiavolati in serie B. Ha superato l’avvio sprint di due che nelle ultime stagioni hanno lasciato il segno come Ciccio Caputo (Empoli) e Ciro Immobile (Pescara), capocannonieri 2017-18 e 2011-12 che erano partiti con 6 gol in 7 partite. “Re Pietro” non poteva essere un soprannome più azzeccato: promozione e titolo di capocannoniere sono così due obiettivi concreti. E il popolo del Grifo sogna.

di Nicola Uras