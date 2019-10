La prima volta di Spinazzola: il folignate a segno in Europa League

C'è sempre una prima volta. Leonardo Spinazzola ne ha infilate tante in queste ultime annate: l'esordio con la Nazionale, quello con la Juve, quello in Champions, lo scudetto. E ora anche il primo gol in Europa. Il terzino folignate infatti ha segnato a Graz, in Austria, il gol che ha portato in vantaggio la sua Roma contro il Wolfsberg valevole per la seconda giornata di Europa League. Un colpo di testa fortunato, perché il successivo rimpallo gli ha permesso di gonfiare la rete, e che ricorderà sicuramente con affetto. Nella ripresa poi l'ex grifone ha partecipato al pasticcio del gol subito dai giallorossi, ma alla fine questo 1-1 resterà nella storia della carriera di Spinazzola