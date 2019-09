Il Perugia torna sulla terra: l'Empoli vince 3-0

Il Grifo torna sulla terra. Dopo l'inebriante successo sul Frosinone, a Empoli arriva la prima sconfitta della stagione che fa cadere l'imbattibilità lunga sette partite (due in Coppa e cinque in campionato). Il 3-0 con cui la squadra di Bucchi affonda quella di Oddo è probabilmente un risultato troppo severo, ma il Perugia paga un approccio "molle" alla partita e numerosi errori individuali in difesa. Male Balic, avulso dal gioco.

L'Empoli passa due volte all'alba del match. Al 10' Frattesi punta Di Chiara, lo salta e fa partite un tiro potente ma centrale: sulla traiettoria c'è Balic che si sposta, poi Sgarbi buca l'intervento per spazzare l'area e alla fine anche Vicario è sorpreso (1-0). Immediato il raddoppio: bello scambio sulla sinistra, il cross di Belkovec è al bacio per Mancuso che sguscia tra Sgarbi e Di Chiara (2-0). Dopo appena 13' il Grifo è sotto di due gol, Kouan suona la carica (20', tiro di poco a lato) e il Perugia prende in mano il possesso della palla, crea della situazioni anche se Brignoli non è mai decisivo. L'occasione migliore se la procura Iemmello: ma il suo sinistro dal vertice dell'area piccola si alza troppo (26'). L'Empoli prova a colpire sulle ripartenze (Bandinelli sbaglia dopo una palla persa da Balic (37') e a inizio ripresa è decisivo Vicario su La Gumina (53'). Oddo ridisegna il Perugia con il 4-2-4, Brignoli salva di piede su Falcinelli (62') ma con il passare dei minuti i biancorossi si sfaldano. Così è più pericoloso l'Empoli: traversa di La Gumina (72') e tris di Mancuso dopo la palla persa da Mazzocchi (87').

di Nicola Uras