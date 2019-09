Morto Walter Nicoletti, sfiorò la serie B con il Gualdo

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 66 anni è morto il tecnico Walter Nicoletti, che ha allenato anche in Umbria. Ha guidato il Gualdo addirittura fino alla semifinale play off per la serie B, beffato dalla Nocerina in casa ad un passo dalla finale con la Ternana nel 1998. Nicoletti arrivò a Gualdo in C1 nella stagione 1996/97, sotto la presidenza Barberini, dopo l’esonero di Sonzogni. A Gualdo superò anche le difficoltà create dal terremoto e le vittorie della squadra aiutarono a dare coraggio e speranza per il futuro a tutta la città. Nicoletti era nato a Sant’Arcangelo di Romagna il 4 novembre 1952. Ha allenato il Pesaro che ha portato in C2 e in C1. La sua prima panchina in B a Taranto nel 1990. Poi a Giarre, Empoli, Pisa, Trapani, Livorno, Cesena ancora in B per poco e a Pistoia per due stagioni, Spezia e Lucchese. Spezia, Lucchese e Spal. Ha chiuso a San Marino nel 2006-2007.