Il Perugia sfida il Frosinone. Oddo su Iemmello: "Tutto risolto"

Una sfida tra le più sentite, il ritorno di Nesta, una imbattibilità da prolungare possibilmente con una vittoria. No, non è una partita banale questa tra Perugia e Frosinone (oggi al Curi alle 21, arbitra Abbattista di Molfetta), primo turno infrasettimanale del campionato. Da una parte un Grifo forte di 8 punti in classifica e un discreto entusiasmo, dall’altra un Frosinone in difficoltà con 4 e alla ricerca di una nuova identità.

“Dobbiamo migliorare in alcuni momenti della partita, essere meno frenetici e più lucidi. Ora serve continuità di risultati e punti, siamo solo all’inizio ma dobbiamo focalizzarci sulla crescita come squadra” racconta il tecnico biancorosso, Massimo Oddo, alla vigilia. In cui però tengono banco alcuni temi caldi. A iniziare dalle parole di Iemmello nel post Spezia dopo la panchina iniziale. “Sono stato calciatore e capisco certi stati d’animo. Le scelte non sono facili e ogni testa ragiona in maniera diversa. Credo sia impossibile possa esserci un giocatore contento di una esclusione. Un allenatore ha tanti pensieri quando sceglie, si valutano tanti aspetti, tattico, tecnico, disciplinari e, a inizio percorso, vanno prese anche decisioni per costruire, pure escludendo un giocatore che ha fatto tre gol. Ho parlato da amico e con il cuore in mano a Pietro, gli ho detto che bisogna gestire un po’ meglio queste situazioni perché poi possono creare solo caos. E poi ci vuole rispetto, non tanto per l’allenatore quanto per i compagni. Lui sicuramente lo ha fatto in buona fede. La cosa è risolta” ha spiegato con grande serenità il tecnico.