Perugia matto a La Spezia: gol, errori, rimonte e alla fine Iemmello (2-2)

Succede un po' di tutto al Picco nel 2-2 che il Grifo strappa allo Spezia. I biancorossi mantengono l'imbattibilità (due vittorie e due pareggi) e restano al vertice (quarto posto).

Oddo presenta un Perugia rivoluzionato alla faccia delle dichiarazioni della vigilia, ma ha ragione perché parte bene e passa in vantaggio grazie a Buonaiuto dopo appena 6' (assist di Carraro). Il Perugia spreca il possibile raddoppio (prima Capone e poi Buonaiuto) e così alla prima occasione lo Spezia, sin lì in balia dei grifoni, pareggia. Punizioni di Bartolomei, Vicario respinge due volte ma deve arrendersi al secondo tap-in di Capradossi (23'). Pochi minuti e i liguri raddoppiano: Vicario esce male con i pugni e Dragomir si oppone con il braccio al successivo tiro di Matteo Ricci. Dal dischetto l'ex biancorosso non sbaglia (29').