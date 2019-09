Juventus beffata in casa dell'Atletico Madrid. Atalanta travolta a Zagabria

Dopo il successo del Napoli sul Liverpool e il pareggio strappato nel finale dall'Inter contro lo Slavia Praga, il primo turno di Champions League prosegue beffardo e amaro nei confronti delle italiane. La Juventus gioca bene in casa dell'Atletico Madrid e si porta a inizio ripresa sul 2-0 grazie alle reti di Cuadrado e Matuidi, ma nel finale l'Atletico Madrid trova le reti per il pareggio sfruttando due palle inattive (finisce 2-2). Poi Ronaldo non riesce a segnare in pieno recupero. Male l'Atalanta travolta a Zagabria dalla Dinamo: 4-0.