Perugia, colpo Falcinelli in extremis. Arrivano anche Fulignati e Nicolussi, salutano in cinque

Non sono mancati in casa Perugia i colpi di scena nell'ultimo giorno di mercato. Diego Falcinelli (1991) torna a vestire la maglia del Grifo quattro stagioni dopo i 14 gol del 2014/2015 e lo fa in extremis. In mattinata l'accordo tra club, poi in serata dopo l'assenso dell'attaccante perugino, l'inserimento respinto del Cagliari, quindi la corsa contro il tempo per depositare il contratto (prestito secco) riuscito in extremis alle 21,57 come ha svelato Santopadre ai microfoni di Sky.

Le altre operazioni: scambio di portieri con l'Ascoli, Nicola Leali (1993) va nelle Marche mentre Andrea Fulignati (1994) fa il percorso inverso. Ceduti in prestito Marco Moscati (al Trapani) e Andrea Bianchimano (al Catanzaro). Raffaele Bianco rescinde e va al Bari, finisce anzitempo il prestito di Filippo Ranocchia che raggiunge la Juventus (sarà impiegato nella formazione U23). Dai bianconeri arriva il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia (2000), un giocatore poliedrico che ha esordito in A nello scorso finale di stagione.

Fallisce, a proposito di operazioni in extremis, la cessione in prestito di Nicola Falasco al Chievo: i clivensi non sono riusciti a depositare il contratto perché la pec è partita in ritardo. Così Oddo avrà a sua disposizione una rosa di 24 elementi (3 portieri, 9 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti) dall'eta media di 24,16 anni.

di Nicola Uras