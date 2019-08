La Juventus acquista l'ex grifone Han: operazione da 5 milioni di euro

Aveva portato il Perugia alla ribalta mondiale a suon di gol e di casi particolari come il "giallo" della mancata presenza in tivù a La Domenica Sportiva (LEGGI QUI). Ora per Kwang-Song Han si sono aperte le porte della Juventus. L'ex biancorosso infatti è stato acquistato dal club bianconero dal Cagliari per 5 milioni di euro. Nei piani della Juve l'idea è quella di non mandare in prestito Han (in queste settimane ci stava provando l'Entella) e di tenerlo per alternarlo tra prima squadra e Under 23, si allenerebbe e crescerebbe accanto ai grandi campioni di Sarri per fare esperienza, per poi giocare con la seconda squadra.

L'attaccante classe 1998 è arrivato in Italia a inizio 2017 per allenarsi con l'Ism Academy a Perugia. Quindi, dopo essere stato aggregato alla Viareggio Cup con il Cagliari, arriva il tesseramento con i sardi e diventa il primo nordcoreano a esordire e segnare in serie A. Poi il prestito al Perugia (stagione 2017/2018) con cui si è definitivamente messo in mostra (LEGGI QUI). La prima esperienza è la migliore perché colleziona 17 presenze e 7 gol che gli valgono il primo interessamento della Juventus e il ritorno a Cagliari durante la finestra di mercato invernale. Poche partite e il ritorno al Perugia nell'estate 2018, per una seconda avventura meno incisiva della prima a causa anche di un infortunio al ginocchio (19 partite e 4 gol). Ora il grande sogno bianconero.

di Nicola Uras