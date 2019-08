“Un calcio al diabete” a Santa Sabina: partite, convegni e un galà finale di beneficenza

Undici squadre, con giocatori “speciali”, pronte a sfidarsi per testimoniare che si può dare “Un calcio al diabete”. E’ tutto pronto per la quinta edizione della del torneo di calcio a 5 organizzato da Agd Umbria, associazione dei genitori di bambini con diabete, che a partire dalle 9 di sabato sul campo del Centro polifunzionale di Santa Sabina cercherà per tutta la giornata di lanciare il messaggio che l’attività sportiva può essere regolarmente svolta anche da un ragazzo con questa patologia. Un messaggio senza confini, come testimonia la partecipazione di formazioni in arrivo oltre che da varie zone dell’Umbria, anche da Parma, Trento, Livorno, Firenze e Chieti per un centinaio di ragazzi che devono fare i conti con il diabete di tipo 1. A dare il calcio d’inizio è previsto il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, poi un panel di esperti del settore affiancherà gli atleti durante le gare e poi si ritroveranno a convegno a partire dalle 16.30 presso l’Hotel “Quattrotorri” di Ellera. Cena finale di beneficenza (info ai numeri 335/6543297 e 075/5000066 e sulla pagina Facebook di AGD Umbria Onlus).