Perugia avanti tutta sul croato Balic: trattativa a oltranza

Andrija Balic (1997) è il regalo che Roberto Goretti vuol fare a Massimo Oddo per completare il centrocampo del Perugia. Croato di 22 anni, ex Haiduk Spalato, dal gennaio 2016 all’Udinese. Con i friulani ha giocato 28 partite (segnando un gol) in due stagioni e mezzo prima del prestito nell’ultimo semestre agli olandesi del Fortuna Sittard. Il Grifo sta cercando di chiudere la trattativa con i friulani e il giocatore (che ha anche richieste dall’estero): la trattativa prosegue a oltranza con l’obiettivo di chiuderla positivamente il prima possibile senza aspettare le ultime ore. Per Oddo, che lo ha allenato, sarebbe un rinforzo di spessore: Balic è capace di dettare i tempi della manovra da regista ma all’occorrenza sa trasformarsi in regista o anche trequartista. Un giocatore in evoluzione, di centottanta centimetri, che vuole una stagione da protagonista per fare il salto di qualità.