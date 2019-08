La Juve pesca l'Atletico, Inter con Barça e Borussia. Il Liverpool per il Napoli, il City per l'Atalanta

Buon sorteggio per Juventus e Napoli, difficile e complicato quello dell'Inter (ma partiva in terza fascia), intrigante per l'Atalanta. Definiti così gli otto gironi della Champions League 2019/2020 (si parte il 17-18 settembre).

Girone A: Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR).

Girone B: Bayern Monaco (GER), Tottenham Hotspur (ENG), Olympiacos (GRE), Stella Rossa (SRB).

Girone C: Manchester City (ENG), Shakhtar Donetsk (UKR), Dinamo Zagabria (CRO), Atalanta (ITA).

Girone D: Juventus (ITA), Atlético Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Lokomotiv Mosca (RUS).

Girone E: Liverpool (ENG), Napoli (ITA), Salisburgo (AUT), Genk (BEL).

Girone F: Barcellona (ESP), Borussia Dortmund (GER), Inter (ITA), Slavia Praga (CZE).

Girone G: Zenit San Pietroburgo (RUS), Benfica (POR), Lione (FRA), RB Lipsia (GER).

Girone H: Chelsea (ENG), Ajax (NED), Valencia (ESP), LOSC Lille (FRA).