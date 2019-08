Melchiorri si ribalta con l'auto in superstrada, ne esce illeso e si allena

Federico Melchiorri ha avuto un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. L’attaccante del Perugia, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto in superstrada, all’altezza dell’uscita di Serrapetrona, in provincia di Macerata. Il mezzo si è ribaltato ma non sono stati coinvolti altri veicoli e Melchiorri è comunque uscito illeso. Melchiorri, rifiutato il trasporto in ospedale, è riuscito a raggiungere comunque Perugia e alle 17,30 era in campo per allenarsi. La disponibilità nel match d’esordio in campionato in programma domenica sera al Curi contro il Chievo non dovrebbe essere in dubbio, tutta da verificare la possibilità che possa invece essere titolare.