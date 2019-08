In duemila alla presentazione della Ternana tra cori e fumogeni

Assente il presidente Bandecchi per impegni all’estero, anche un po' per scaramanzia, e Diakitè tra i giocatori sfilati sulla passerella, il Ternanaday si è concluso mercoledì sera al Liberati in un tripudio di colori rossoverdi e davanti a più di 2000 tifosi presenti nel settore B dello stadio. Nessuna dichiarazione scottante rispetto all’edizione dello scorso anno, i quasi 50 minuti della presentazione sono passati sciolti tra applausi e cori.

Applausi per Mammarella, per Salzano (dopo lo splendido gol a Rieti) e per Vantaggiato, nonostante il rapporto di amore e odio con la piazza, mentre qualche flebile fischio si è sentito in occasione della presentazione di Boateng. A chiudere la lista Marino Defendi, accolto sul palco con cori e fumogeni rossoverdi.