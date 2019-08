Spinazzola guida la pattuglia dei sei umbri in serie A, aspettando altri quattro...

L’inizio della serie A targata ancora CR7 si avvicina e lo fa con un bel po’ di Umbria. I vari Frustalupi, Antognoni, Tacconi, Ravanelli e Giunti hanno toccato vette forse irraggiungibili, però il movimento è vivo: sei giocatori più un’altra manciata che ci sta girando intorno. In questo momento chi sventola la bandiera umbra da protagonista è Leonardo Spinazzola. Il folignate è in ascesa e può seguire le orme dei big. A 26 anni compiuti ha esordito in Champions con la Juventus sfoderando una prestazione da urlo nel 3-0 all’Atletico Madrid per poi festeggiare il suo primo scudetto. Un bel modo per rinascere dopo l’infortunio al ginocchio che avrebbe potuto tarpargli le ali dopo lo splendido biennio all’Atalanta. Ora la nuova avventura con la Roma, un’operazione da 25 milioni di euro, per continuare a scalare il calcio italiano (60 partite in A) e guadagnarsi la chiamata del ct Mancini per l’Europeo dell’estate 2020. “Spina”, cresciuto nella Virtus Foligno, miglior giocatore della Viareggio Cup nel 2012, con un passaggio a Perugia fondamentale nella sua specializzazione da terzino, vanta già 7 presenze in azzurro (LEGGI QUI) e lavora per tornarci in pianta stabile. All’ombra del Colosseo vuole il grande salto di qualità. Lo scettro di umbro più rappresentativo lo ha strappato ad Andrea Ranocchia. Il bastiolo (nato ad Assisi, LEGGI QUI) è ormai una riserva nell’Inter ma spera nella cura Conte, lo fece brillare già ad Arezzo e Bari, per tornare a splendere. Il suo impiego, vanta 187 presenze in A, è andato a scemare nelle ultime stagioni. Eppure il trentunenne difensore ne ha fatta di strada: dal settore giovanile del Perugia, passando per il bronzo europeo con l’Italia U21 e la fascia di capitano dell’Inter vincendo una Coppa Italia, sino alla Nazionale dei grandi (21 partite).