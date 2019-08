Roma-Bilbao 2-2 al Curi. Dzeko gioca solo 23'

Più gol che spettacolo. La Roma torna al Curi dopo il test della settimana scorsa con il Perugia e pareggia 2-2 contro l’Athletic Bilbao. In un match in cui i giallorossi sono apparsi poco brillanti nonostante abbiano giocato per buona parte della ripresa in superiorità numerica, Edin Dzeko si vede solo negli ultimi 23 minuti, più recupero, della sfida. Sul bosniaco continua il pressing dell’Inter. Sotto gli occhi di Goretti e Pizzimenti, Fonseca schiera dall’inizio gli ex grifoni Spinazzola e Mancini. Dopo una prima mezzora scarsa senza grosse emozioni, l’Athletic passa in vantaggio con Munian che raccoglie un assist di Williams. Sul gol c’è un concorso di colpa tra Mancini, forse lezioso nel retropassaggio, e Diawara che aspetta colpevolmente il pallone facendoselo soffiare dalla punta basca. Al 14’ della ripresa la Roma pareggia con una splendida punizione di Kolarov, due minuti prima che Yuri lasci gli spagnoli in dieci per un’entrataccia su Defrel. Al 33’, Raul Garcia firma il 2-1 su un rigore fischiato per fallo di mano di Mancini su tiro di Muniain. A tempo ormai scaduto, anche Zaniolo si procura un penalty, sempre per fallo di mano in area, che Pellegrini trasforma.

di Carlo Forciniti