Perugia vicino al colpo Angella per la difesa. Torna in auge Kastanos

Dal mazzo di difensori seguiti per rinforzare la retroguardia, il Perugia ha scelto Gabriele Angella. La trattativa con il centrale di proprietà dell’Udinese ha avuto un’accelerata nelle ultime ore e a breve potrebbe essere ufficializzato dal Perugia. Un totem di 192 centimetri, 30 anni compiuti ad aprile, 232 presenze nei professionisti (e 19 gol), piede destro, originario di Firenze, Angella completa il pacchetto difensivo (a meno che non tornino a suonare le sirene per Gyomber). Con il giocatore ci sarebbe l’accordo, si lavora sulla formula del trasferimento perché il contratto con l’Udinese scade a giugno 2020. E chissà che non possa unirsi presto ai grifoni nel ritiro di Cascia. Angella ha esordito in serie B con l’Empoli, quindi il salto in A con l’Udinese e i prestiti a Siena e Reggina. Torna in Friuli e gioca un gran campionato (14 presenze, 4 gol) che gli valgono la chiamata in Inghilterra da parte del Watford, club della galassia della famiglia Pozzo. Nell’Hertfordshire, a pochi minuti da Londra, Angella diventa protagonista della promozione in Premier (75 partite e 10 gol), poi il passaggio ai londinesi del Queens Park Rangers e il ritorno a Udine per due annate in A in cui dà un discreto contributo. Lo scorso anno ha giocato in Belgio con il Charleroi (21 partite e 2 gol in campionato) e ora il ritorno in Italia. Pochi giorni fa ha disputato la mezz’ora finale nel test che l’Udinese ha disputato con il Cjarlins Muzane. Integro, è stato segnalato da Oddo con cui ha giocato nel 2017/2018 (cinque partite ma in una difesa a tre). Angella dunque ha vinto la concorrenza di Fabrizio Poli (30 anni, Carpi), Michele Fornasier (26 anni, Pescara) e Jawad El Yamiq (27 anni, Genoa). Sistemata la difesa, a centrocampo sempre valida la pista che porta a Mamadou Coulibaly (20 anni, Udinese) mentre è tornato in auge Grigoris Kastanos (21 anni, Juventus). Il cipriota è stato lanciato in A proprio da Oddo a Pescara e nell’ultima stagione ha giocato nella Juve U23 in serie C. Può giocare sia come regista davanti alla difesa ma anche come mezzala e sarebbe il sostituto di Raffaele Bianco (31 anni) se la cessione al Cosenza, si studia se effettuarla in prestito o a titolo definitivo, riuscirà ad andare in porto. Accordo trovato invece tra Entella e Perugia per il trasferimento di Cristian Buonaiuto (26 anni), ma il trequartista sta riflettendo se accettare perché vorrebbe restare in biancorosso. In uscita sempre Nicola Leali (scambio con l’Ascoli, in Umbria arriverebbe Andrea Fulignati), Pierre Yves Ngawa, Nicola Falasco (piace a Pescara e Salernitana), Marco Moscati (il Perugia ha rifiutato lo scambio con Manuel Pucciarelli proposto dal Chievo) e Andrea Bianchimano. Su Federico Melchiorri c’è sempre l’attenzione del Pescara.

di Nicola Uras