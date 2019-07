Notte da serie A al Curi, c'è Perugia-Roma con Spinazzola. Record sugli spalti

Una notte da serie A, la Roma, il primo vero test del nuovo Grifo di Oddo, il ritorno del folignate Spinazzola con il giallorosso addosso, quello di Gianluca Mancini, entrambi ex grifoni, la presentazione della rosa biancorossa e della nuova maglia (ore 19,45). Gli ingredienti per una bella serata ci sono tutti, c’è voglia di grande calcio a Perugia e lo testimonia uno stadio Curi che corre verso il record di affluenza recente. La prevendita è schizzata sino a 14.162 biglietti (3.537 saranno gli ospiti) e c'è tempo sino all'inizio della partita.

Sarà anche la serata di Leonardo Spinazzola. Il folignate torna a Perugia, tappa fondamentale nel suo percorso di crescita, da calciatore umbro più rappresentativo. “Nel 2015 fu proprio con il Grifo che iniziai a giocare stabilmente terzino sinistro” racconta Leo. “Fu una decisione di mister Bisoli, poi da quel momento non ho più cambiato ruolo”. Ne ha fatta di strada il ragazzo cresciuto con la Virtus Foligno. Tanto girovagare per l’Italia, poi dopo l’annata a Perugia il grande salto in A con l’Atalanta, due annate magiche e l’esordio in Nazionale. Poi un infortunio al ginocchio da cui Spinazzola ne è uscito fuori alla grande sino a diventare protagonista nella Juventus con una magica partita in Champions contro l’Atletico. Quindi lo scudetto e ora l’avventura con la Roma con un occhio all’Europeo con la maglia azzurra. Sugli spalti ci saranno anche i suoi familiari e gli amici più stretti: “Con Marco, Luca e Dino ci conosciamo da una vita, giocavamo insieme da piccoli e siamo rimasti legati. Mi sono venuti a trovare dovunque ho giocato e ora li vedrò ancora più spesso vista la vicinanza”.