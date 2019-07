De Rossi si allena in Umbria prima di volare in Argentina

Non succede tutti i giorni di vedere un campione del mondo allenarsi sui campi umbri. Eppure domenica è successo. Al Comunale Floro Finistauri di Acquasparta, impianto sportivo dell’Amc98, ha fatto visita Daniele De Rossi. Lo storico centrocampista giallorosso, in uscita dalla Roma dopo 18 anni di militanza, si è allenato in forma privata per tutta la giornata. Lontano dai riflettori, De Rossi cercava solo un po’ di tranquillità per non perdere lo smalto prima di imbarcarsi per la nuova avventura che lo vedrà volare in Argentina, pronto a far parte del Boca Juniors, franchigia di Buenos Aires conosciuta a livello planetario. La società umbra è stata contattata in forma privata nella giornata di sabato per sondare la disponibilità dell’impianto, utile a De Rossi per sostenere una sessione di atletica lontano da sguardi indiscreti. Però, la fama e la grandezza che il giocatore rappresenta nel panorama calcistico italiano è arrivata prima di lui. Così la notizia ha iniziato a spargersi a macchia d’olio. Una bella pagina di colore per il calcio umbro. Nelle prossime, per l’ex mediano giallorosso, è in programma il volo destinazione Argentina, dove a 11.145 chilometri di distanza cercherà di portare all’Estadio Alberto José Armando, meglio conosciuto come la Bombonera, tutta la determinazione agonistica che lo ha contraddistinto negli anni a Roma.