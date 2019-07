Perugia in Coppa Italia: Triestina o Cavese. Partite a Pietralunga con il limite di accesso

Sorteggiato a Milano il tabellone della Coppa Italia. Il Perugia entrerà in scena dal secondo turno. Aspetterà al Curi, domenica 11 agosto, la vincente fra Triestina e Cavese. In caso di vittoria sfida al Brescia (con la possibilità di inversione di campo per i lavori al Rigamonti). Poi una tra Sassuolo, Spezia, Pro Patria e Matelica. Agli ottavi, eventualmente, il Napoli.

Nella mattinata di lunedì riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in riferimento alle amichevoli che il Perugia disputerà al comunale “Martinelli” di Pietralunga è stato fissato in 100 persone il limite massimo di accesso per ragioni legate agli aspetti strutturali dell’impianto. Intanto la terza sfida amichevole si giocherà a Città di Castelli, sabato, contro il Casarano (serie D).