La Ternana rifila otto reti al Torre Angela. Doppiette di Ferrante e Vantaggiato

Nel secondo test del ritiro di Cascia, la Ternana ha superato per 8-1 il Torre Angela (Promozione laziale). Buoni riscontri per il tecnico Gallo che ha visto in campo gli schemi provati in questi giorni. Nel primo tempo a segno Furlan, Mammarella, Suagher e Ferrante due volte. Per gli avversari Federici su rigore. Nella ripresa doppietta di Vantaggiato e poi Defendi.