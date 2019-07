Perugia, dagli States alla Grecia tutte le vacanze (agli sgoccioli) di grifoni ed ex

Vacanze ormai agli sgoccioli per i giocatori del Grifo che domenica si raduneranno a Perugia in attesa, dopo le visite mediche e i test atletici di rito, di partire per il tiro di Pietralunga. Grifoni (e freschissimi ex) che hanno praticamente girato il mondo dopo la sconfitta di Verona nei play off. Dopo una stagione speciale Valerio Verre non poteva che regalarsi vacanze altrettanto particolari. Il trequartista, da lunedì in pre ritiro a Genova con la Sampdoria in attesa di sviluppi sulla destinazione futura, è stato a New York, poi le candide spiagge delle Bahamas, quindi Alicante e Ponza. Si conferma viaggiatore mai banale Marco Moscati che ha infilato Las Vegas, tour del west negli States con i vari canyon, il mare di Antigua e quello di Mykonos con cena show dal mitico Saltbae dove c’è stato anche Gian Filippo Felicioli. A proposito di terzini, Nicola Falasco è stato nel Madagascar, mentre Pasquale Mazzocchi non è potuto mancare a Formentera dove è stato raggiunto da Alessandro Bordin (per il centrocampista anche Sardegna e Corsica).