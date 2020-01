Mercato, Spinazzola-Politano: salta accordo tra Roma e Inter

Salvo colpi di scena, che quando si parla di calcio mercato sono all’ordine del giorno, lo scambio Spinazzola-Politano non si farà. Le società proprietarie dei cartellini dei giocatori, rispettivamente Roma e Inter, non hanno trovato l’intesa per formalizzare i trasferimenti dei due calciatori. Da quanto riferiscono fonti vicine alle due dirigenze, Roma e Inter non si sono accordate sul numero di presenze (in particolare sul minutaggio) minimo per ottenere il riscatto dopo lo scambio di prestiti dei due atleti che in passato hanno militato entrambi nel Perugia. Dunque, Spinazzola per ora resta alla Roma e Politano all’Inter, anche se da qui alla chiusura della finestra invernale del mercato tutto può ancora succedere. Specie sul fronte nerazzurro, particolarmente attivo in queste settimane per soddisfare le esigenze di Antonio Conte che, in più di un’occasione, e in un paio di circostanze anche con toni accesi, ha rimarcato come l’Inter avesse una rosa troppo ristretta per poter competere con la Juventus nella conquista dello scudetto. Dal Manchester United è arrivato oggi, venerdì 17 gennaio, Ashley Young che a Milano si è sottoposto alla visite mediche di rito: se tutto andrà bene sarà subito a disposizione di Conte. Caldi, caldissimi sono anche i nomi di altri due fuoriclasse attualmente in Premier League: lo svedese Christian Eriksen (Tottenham) e Olivier Giroud (Chelsea). Entrambi (il primo si libererà a parametro zero in estate) possono arrivare a gennaio a rinforzare l’Inter.