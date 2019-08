Basket in lutto per la morte di Giorgio Piselli e Maurizio Balducci

Il mondo dello sport umbro è in lutto, colpito dalla morte due figure di riferimento del basket regionale e nazionale. A spegnersi all'età di 65 anni, nella notte fra lunedì 26 e martedì 27 agosto, è stato Giorgio Piselli (nella foto). Storico allenatore del Perugia Basket e delle maggiori squadre dell'Umbria, Piselli è stato non solo il coach, ma anche una persona capace di creare rapporti basati prima di tutto sull'umanità con i propri giocatori. Maturi o alle prime armi nelle categorie, tutti hanno avuto la possibilità di apprendere da Piselli tenti insegnamenti, ben oltre quelli strettamente legati al basket. Sentimento identico a quello provato dai tanti alunni che ha avuto, lui professore di educazione fisica, nelle classi del circolo didattico di Corciano, dove ha insegnato per 25 anni.

Lunedì sera il basket italiano ha perso anche un altro protagonista, apprezzato sia in Europa che a livello mondiale. A causa di un arresto cardiaco, è morto nella sua casa di Perugia all'eta di 55 anni Maurizio Balducci, agente e fondatore della ProTalent Agency, con la quale seguiva giocatori professionisti e portava alla ribalta giovani promesse della pallacanestro.