Vinti due milioni in Umbria

Mega vincita in Umbria, dove sono stati vinti 2 milioni di euro grazie a “Il Miliardario Mega” di Gratta e Vinci. Il biglietto fortunato che ha consentito la straordinaria vincita è stato acquistato al “Bar Mokambo”, in Via San Raffaele 2 a Todi. Dall’inizio dell’anno in Umbria il “Gratta e Vinci” ha distribuito complessivamente vincite per oltre 71 milioni di euro mentre ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 3 miliardi e 280 milioni di euro.