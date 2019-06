Da Malta per studiare come battere l'anoressia

Da Malta a Umbertide per prendere come esempio un servizio di eccellenza come il Centro disturbi del comportamento alimentare che sorge nel centro altotiberino, in prima linea per combattere anoressia e bulimia. Una delegazione del ministero della Salute di Malta sarà in visita al centro di Umbertide lunedì 24 e martedì 25 giugno. L’incontro sarà finalizzato alla formazione degli operatori maltesi in un ambito, quello dei disturbi del comportamento alimentare infantile, ancora poco conosciuto e studiato. E l'ambulatorio umbertidese è parte del più ampio progetto diretto dalla professoressa Laura Dalla Ragione.