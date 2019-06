Chiude storica attività dopo oltre 100 anni

Dopo più di un secolo di attività che si è tramandata per generazioni, uno degli storici negozi di Spoleto, Nerina boutique, sta per chiudere i battenti. La motivazione, questa volta, non ha nulla a che vedere con la crisi economica dei nostri giorni, ma è legata al fatto che quel ricambio generazionale che ha contraddistinto fin dal 1910 l’attività del negozio diretto oggi e da 40 anni a questa parte da Silvio ed Emilio De Angelis, è venuto meno.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 22 GIUGNO