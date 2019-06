Muore maestro restauratore

Cordoglio e dolore per la scomparsa di Giovanni Duchi, maestro artigiano e restauratore che ha contribuito a Città di Castello e non solo, assieme ai figli, Lucio e Luigi e alla moglie Liliana, a promuovere in particolare la secolare tradizione del mobile in stile e delle peculiarità uniche di lavorazione insieme ad altri artigiani tifernati. “Una grave perdita per la famiglia prima di tutto e per la comunità tifernate e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarne le straordinarie doti umane e professionali ed il suo senso di appartenenza alla città che amava tanto”, ha detto il sindaco Luciano Bacchetta.