Manutenzioni stradali, appalti per 10 milioni

Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due nuove gare d’appalto del valore complessivo di 10 milioni di euro per lavori di manutenzione programmata sulle strade statali dell’Umbria. Gli appalti, da 5 milioni ciascuno, riguardano in particolare il risanamento della pavimentazione, compreso il rifacimento della segnaletica, e si aggiungono agli interventi già finanziati o in corso. Gli investimenti rientrano nella nuova tranche del piano #bastabuche per 380 milioni di euro complessivi sull’intero territorio nazionale.