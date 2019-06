Bimba rischia di affogare in piscina, è grave: trasportata in elicottero a Roma

Ha rischiato di affogare in vasca. Nella tarda mattinata di domenica 16 giugno il personale sanitario della centrale unica regionale del 118 ha messo in atto manovre cardiocircolatorio per rianimare una bambina che presentava gravi sintomi di asfissia dopo una caduta in acqua in piscina nei pressi di Todi. L'allarme era scattato poco prima delle 12; dalla postazione della vicina Pantalla è arrivata sul posto una unità operativa che ha verificato la gravità della situazione procedendo a mettere in sicurezza la piccola paziente, che è stata dapprima trasportata al S.Maria della Misericordia e nel pomeriggio trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il trasferimento si è reso necessario dopo che gli accertamenti strumentali avevano evidenziato una evoluzione del quadro clinico. I medici che hanno disposto il trasferimento seguiranno già nelle prossime ore l'evoluzione delle condizioni della bambina.