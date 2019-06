Famiglie alla festa del patrono, i ladri svaligiano le case

Le famiglie vanno alla festa del patrono e i ladri ripuliscono le loro case. Succede a Marsciano. I via Giovanni Falcone i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa, usciti all'ora di cena per andare alle celebrazioni di San Giovanni. Hanno fatto irruzione in due villette e hanno portato via quello che hanno trovato. Sono scappati solo quando è suonato l'allarme, con tanto di sirena. Hanno fatto accesso dal retro, passando da un'area verde poco illuminata. Altri complici li aspettavano a bordo di un'Audi A3 nera, parcheggiata nelle aree sosta condominiali di via Carlo Alberto dalla Chiesa. Alcuni residenti hanno visto la vettura passare a più riprese nel quartiere. E' stata presa anche la targa: l'automobile è risultata rubata. I carabinieri della caserma di Marsciano sono prontamente intervenuti, raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del furto. Si cercano comunque testimoni che possano aver visto i ladri in azione.