Quintana, la cronaca della Giostra

Grande clima al Campo de li Giochi, a Foligno, per la Giostra della Sfida (clicca qui per guarda le foto del pubblico sugli spalti). A darsi battaglia sono i binomi dei dieci rioni, che alla prima tornata partiranno in quest'ordine: Pugilli, Giotti, Cassero, Spada, Morlupo, Croce Bianca, La Mora, Badia, Ammanniti, Contrastanga.