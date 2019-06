Vaporetti, 62 equipaggi in gara per la corsa più "folle"

L’attesa è finalmente giunta al termine. Prenderà il via oggi (14 giugno) la 55esima edizione della Corsa dei Vaporetti a Spoleto: 62 gli equipaggi iscritti, 52 senior e 10 Under 18, che si sfideranno lungo il circuito cittadino per la vittoria finale. Il ritrovo con i partecipanti è fissato alle 19.30 a piazza Pianciani mentre a partire dalle 20.30 scatteranno le prove libere e quelle cronometrate. Fino a domenica 16 giugno, piazza Garibaldi ospiterà lo “Street Food Festival”, con 12 stand che offriranno prodotti italiani ed internazionali. Confermati, infine, i maxischermi e la diretta streaming che consentiranno al pubblico di seguire le varie fasi della competizione.

Nello specifico, a darsi battaglia saranno: Simone Libori e Paolo Bernardi (Autocarrozzeria Gori); Endrio Lancia e Roberto Discepoli (Pietro Coricelli Spa), Alessandro Trotta e Nicola Pazzogna (P&S Manufacturing); Nicola Quadrelli e Gianluca Sartini (Il Caminetto); Marco Pizzi e Matteo Scerna (Autodemolizioni Fratelli Scerna); Matteo Bartoli e Daniele Fabiani (Napla Appalti Srl); Manuel Zampolini e Moris Burelli (VusCom); Alessandro Rutili e Filippo Limini (Caporicci Rimorchi); Michele Casini e Alessio Cerasi (Boss Ricambi - Falegnameria Catanossi); Mariano D’Arienzo e Pierdomenico Gervasi (Marcucci Gomme); Alessio Radici e Matteo Scota (Gruppo Bby Emme 9); Francesco Fogliani e Paolo Bozzi (Apollinare Catering); Emmanuele Loretoni e Gabriele Mancini (Pizzeria La Rotonda); Daniele Marceddu e Antonio Palmisano (La Fabbrica del Gelato); Francesco Radici e Stelvio Radici (Caffè dello Sport); Elia Moretti e Marco Gelmetti (La Rippja); Gianni Tiburzi e Michele Tiburzi (Costa d’Oro); Andrea Servili e Paolo Boccolucci (I Salo Uomo - Bea); Andrea Morosi e Alfonso Santillo (Mister Cicci - Bar Primavera); Spartaco Casciari e Enea Casciari (Aerodynamic); Simone Basili e Marco Luzzi (Tecnokar); Daniele Basili e Francesco Galli (Teknocar); Michele Orsini e Jacopo Venerini (Terziere del Castello); Stefano Cortecci e Gianluca Marchi (Valentini e Scarponi Costruzioni); Alessio Morano e Dean Damianic (Newtech - Pmp); Marco Agliani e Andrea Lilli (Il Mio Vinaio); Elia Bonincontro e Vincenzo Stocchi (Green Garden); Luca Scarabottini e Riccardo Campana (Hair Zone); Stefano Bistocchi e Filippo Fabbri (Zucchero); Luca Moroni e Lorenzo Mandoloni (Carpenteria Mandoloni); Marco Carlini e Pietro Stocchi (Autocarrozzeria Mattioli); Matteo Zanelli e Riccardo Celesti (Newtech - Pmp); Elia Pepperosa e Rolando Solfaroli (Tabaccheria Cmc); Gianluca Ammenti e Daniele Copponi (Ristorante Cuore e Sapore); Francesco Succhielli e Giuseppe Boncore (Sky); Jacopo Finauro e Giulio Micanti (Sky); Andrea Benedettini Isidori e Stefano Flamini (Alimenti Alberto Agenzia Funebre); Giuseppe Bibiani e Rossano Tomassi (La Pastorale - Coop Italia); Francesco Gemma e Leonardo Partenzi (Italmatch); Riccardo Biagetti e Alessandro Fiorani (Sky); Piero Conti e Umberto Frascarelli (Aeterna); Giulio Cappannella e Pierluigi Gini (Vivaio Rosaria); Lorenzo Scocchetti e Marco Costanzi (Arof); Fabio Palazzi e Francesco Testaguzza (Sky); Maurizio Proietti e Emanuele Antonelli (Newtech - Pmp); Michele Argentati e Gianluca Bartolucci (Newtech - Pmp); Emanuele Morena e Riccardo Bellini (Bellini Group); Andrea Scocchetti e Alessandro Cruciani (Mobili Regoli); Giorgio Calabresi e Marco Calabresi (Sky); Daniele Gori e Marco Campana (Arof); i vincitori dell’edizione 2018 Luca Quadrelli e Angelo Calisti (Panificio Cucci); Nicholas Lavoratori e Vanessa Mancini (Bps); Carlo Leoni e Francesco Partenzi (Fior di Pasta).

La categoria Under 18 vede invece protagoniste le squadre composte da: Giulio Maria Coricelli e Francesco Pratelli; Filippo Radici e Filippo Clarici; Leonardo Ceppi e Nico Campana; Filippo Bellini e Nicola Ferrante; Alessandro Schiarelli e Roberto Coraggi; Raffaello Manuel Midvichi e Cristian Massucci; Cristiano Cera e Gabriele Ferracchiato; Francesco Nicolucci e Emanuele Rizzi; Mattia Cittadoni e Alessio Salomone; Guido Bartoli e Alessio Piccioni.