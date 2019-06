Porta a porta nelle frazioni, il calendario per ritirare i mastelli

Arriva il porta a porta nelle frazioni. E inizia la distribuzione dei contenitori da parte di Gesenu. Nuovo step della rivoluzione dei rifiuti a Gubbio dove verrà attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle principali frazioni a partire dal 29 luglio. Coinvolte Branca, Casamorcia, Cipolleto, Ferratelle, Fontanelle, Loreto, Mocaiana, Monteleto, Nerbisci, Ponte d’Assi, San Marco, Padule, San Secondo, Santa Maria Maddalena, Semonte, Spada e Torre Calzolari). Ad ogni utenza verrà consegnato un kit di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secco residuo, carta, plastica e organico. Tutti i contenitori destinati al rifiuto secco residuo saranno inoltre dotati di microchip, che associa lo stesso all’utenza Tari. Per quanto riguarda le utenze condominiali i contenitori verranno consegnati direttamente presso il condominio. Questo il calendario per ritirare il kit di contenitori: Cva Mocaianada da martedì 18 a sabato 22 giugno, dalle 10 alle 19; Cva Semonte da martedì 25 a sabato 29 giugno, dalle 10 alle 19; locali di Gubbio soccorso a Padule da martedì 2 luglio a sabato 6 luglio, dalle 10 alle 19; locali della Pro loco di Torre Calzolari da martedì 9 luglio a sabato 13 luglio, dalle 10 alle 19; palestra di Branca da martedì 16 luglio a sabato 20 luglio, dalle 10 alle 19; palestra di Cipolleto da martedì 23 luglio a sabato 27 luglio, dalle 10 alle 19.