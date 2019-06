Eurochocolate lancia i bottoni di cioccolato

Colorati, marmorizzati, al latte, gianduja, al cioccolato bianco e fondenti. Sono i gustosissimi bottoni di cioccolato che caratterizzano la nuova gamma di prodotti ideati da Costruttori di dolcezze, in vista di Eurochocolate 2019 (18-27 ottobre) che avrà come tema #attaccabottone. Si parte con la curiosa tavoletta da 100 grammi. 'Nata con la camicia' (nelle classiche versioni latte, fondente, bianco e gianduja, marmorizzata e con bottoni colorati), impreziosita non solo dalla presenza dei bottoni ma anche da un packaging dove è protagonista il classico colletto di camicia, previsto anche nella versione Jeans.

La gamma #attaccabottone si articola poi in varie forme e dimensioni di bottoni che variano dai 4 grammi fino ai 350 grammi del maxi bottone. Tra questi anche i lollipop da 35 grammi a forma di bottone esposti come soldatini in un simpatico espositore sempre a forma di bottone. Nutritissima anche l'offerta dei bottoni sfusi alloggiati in eleganti confezioni similpelle e contenitori trasparenti in vetro, plexiglas e pvc.

"Mai come in questa occasione - dichiara Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate - ci siamo potuti divertire a progettare una linea di prodotti molto simpatica e attrattiva, come dimostrano i primi commenti registrati all'interno del Chocostore di piazza IV Novembre dove gli stessi prodotti sono in area-test da appena una settimana. Commenti particolarmente graditi sono anche quelli dedicati all'espositore modulare in legno 'Over button' che vedremo protagonista anche negli spazi commerciali di Eurochocolate".