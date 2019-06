Nuovi cantieri nel tratto umbro della E45

L'Anas annuncia nuovi cantieri per lavori di riasfaltatura lungo la E45 nell’ambito del piano avviato dal 2016 nel tratto umbro da Orte a San Giustino. A partire da lunedì 10 giugno saranno avviati gli interventi di risanamento di due nuovi tratti per complessivi 14 chilometri di carreggiata. Il primo cantiere comporterà la chiusura per due mesi dello svincolo di Marsciano-Collepepe in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena nonché la chiusura dell’uscita per Collazzone. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Pantalla. Il traffico lungo la E45 sarà sempre consentito in corrispondenza del cantiere, a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta per circa 5 chilometri.

Il secondo cantiere prevede la chiusura, per tutto il mese di giugno, degli svincoli di Deruta Centro e Deruta Sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Deruta Nord. Il traffico lungo la E45 sarà sempre consentito in corrispondenza del cantiere, a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta per 3,7 chilometri.