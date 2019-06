Lavori al teatro, cambia la circolazione

Per la giornata di giovedì 6 giugno, con precisione dalle 10.30 alle 12, è indispensabile regolamentare la viabilità lungo le strade che gravitano nella zona di Assisi dove si trova il Teatro Metastasio, il cui edificio è interessato dai lavori di ristrutturazione. Il comandante della polizia locale Antonio Gentili ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Portica, via Fortini, via San Francesco e via Merry del Val al fine di far procedere all’allestimento del cantiere e dei ponteggi. La ditta incaricata dei lavori provvederà a montare i ponteggi sulla piazzetta Verdi e sull’area a margine della scalinata e ovviamente a garantire il passaggio dei pedoni.