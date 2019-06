A lezione di amore, sesso e lavoro

C’era una volta la posta del cuore, per chi aveva problemi in amore. Ora c’è chi si occupa di cuori infranti, “allenando” le persone a vivere meglio la vita affettiva: come Giadina B., cioè Giada Baccianella. Giadina ha creato il Love coach, partendo da una pratica attuale come il coaching, e spiega: “Il coaching è il processo attraverso il quale si aiutano individui e gruppi di persone a raggiungere il massimo livello delle proprie capacità di performance. Questo processo permette di superare barriere e limiti perché possano dare il meglio di sè e a facilitare il raggiungimento di obiettivi prefissati. Le metodologie del coaching sono orientate al risultato. Il coaching può essere applicato a tanti settori, io l’ho applicato alla sfera amorosa e ho creato il Love coach. Il coaching è una sorta di guida che ci facilita prima a trovare gli obiettivi e poi a raggiungerli”. Giadina ha un canale You tube (Giadina B. Love coach - youtube), un blog (www.giadabaccianella.it), tiene sessioni per “allenare” i suoi followers a una vita - in modo particolare sentimentale - migliore. Il suo percorso è iniziato in modo doloroso. “Il periodo più difficile per me - racconta - è stato la scuola soprattutto le superiori: ero 23 chili in più rispetto a oggi. Sono stata vittima di bullismo. Ho combattuto contro tutto e tutti: dicevano che era colpa mia, che avevo bassa autostima. Fino a quando un giorno presi in mano la mia vita e chiesi ai miei genitori, di cambiare scuola. Mi sentii così forte in quel momento, che mi resi conto a 17 anni avevo già fatto un grande cambiamento. Entrai in una classe di quarto superiore con ragazzi sconosciuti, eppure mi accolsero a braccia aperte, ma che cos’era cambiato? La forza che avevo tirato fuori mi aveva portato a credere di più in me stessa e quindi aumentato la mia autostima. La mia mente si è aperta verso il cambiamento. Capii il segreto: visualizzare il mio futuro. Tre anni fa il caso ha voluto che incontrassi una scuola di programmazione neuro linguistica. Per me è stata la svolta”. E ora, come in una palestra: “Tramite - spiega Giadina - le sessioni di coaching, cioè come una chiacchierata con un’amica, aiuto a tirare fuori le risorse dalla cosa più importante che abbiamo: la mente. In particolare mi occupo di sesso, amore e coppie, nonché di relazioni lavorative”. Giadina è anche scrittrice, a febbraio 2017 è uscito il suo primo romanzo “Diario di una brava ragazza... a metà” dove, tramite una storia d’amore, racconta come le donne ragionano e vivono l’amore e il sesso.