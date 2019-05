Svincoli chiusi sulla E45

Da lunedì 3 giugno saranno eseguiti sulla E45 gli interventi preliminari all’avvio dei lavori di risanamento nel tratto Torgiano-Deruta-Marsciano. Per consentire le attività saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al traffico, compresa la chiusura temporanea di alcuni svincoli. Nel dettaglio, da lunedì 3 a venerdì 7 saranno chiusi gli svincoli “Ripabianca” e “Marsciano-Collepepe” in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni/-oma. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente “Casalina”. Al contempo, nella stessa settimana dal 3 al 7 giugno, saranno temporaneamente chiusi altri due svincoli tra Torgiano e Deruta, per chi viaggia in direzione Terni/Roma, quelli di “Torgiano-Pontenuovo” e “Deruta Nord”.