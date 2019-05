Morti su lavoro, più controlli con la task force

Morti sul lavoro, la prefettura di Perugia ha programmato un rafforzamento dei controlli nei cantieri. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha indetto una riunione operativa sul tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a seguito dell'incontro del 10 maggio, con i rappresentanti sindacali regionali, dopo il grave incidente in cui è rimasto coinvolto un lavoratore edile durante l'esecuzione di interventi di manutenzione. Nel corso del summit è stata svolta un'attenta e approfondita disamina sulle attività di vigilanza e formazione nei luoghi di lavoro e sui risultati finora conseguiti. Sono stati assunti i "necessari raccordi operativi tra le istituzioni", è scritto in una nota della prefettura, "al fine di programmare un rafforzamento dei servizi di controllo e verifica, da svolgere in collaborazione con tutti gli uffici interessati". Nasce una task force in raccordo tra i vari corpi . Così "sarà possibile ottimizzare le risorse umane destinate ai controlli e garantire un ulteriore potenziamento dei relativi servizi di vigilanza", verificando gli aspetti connessi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. Le forze di polizia hanno confermato che rileveranno, nello svolgimento delle attività ordinarie di controllo del territorio, "evidenti carenze nell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, in particolare nell'esecuzione di lavori di elevazione".Concordata anche una ulteriore intensificazione degli accessi nei cantieri interessati alla ricostruzione post sisma. Hanno partecipato alla riunione le forze di polizia e dei vigili del fuoco, i dirigenti degli enti deputati alle attività di controllo come Ispettorato del lavoro, Inail e Asl 1 e 2.