Lavori sulla E45, ecco cosa cambia

Avanzano i lavori di risanamento della pavimentazione sulla E45 nell’ambito del piano di riqualificazione avviato da Anas a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino. Da lunedì 20 maggio saranno eseguiti alcuni interventi preliminari all’avvio dei lavori di risanamento tra Umbertide e Pierantonio. Per consentire le attività, nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 maggio sarà temporaneamente chiuso lo svincolo “Pierantonio” per chi viaggia in direzione Cesena. A seguire, nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 maggio sarà chiuso lo svincolo “Gubbio/Umbertide” in ingresso e in uscita sempre in direzione Cesena. Le date potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteo. Gli interventi consistono, in particolare, nel ripristino localizzato del piano viabile sulla carreggiata che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, che saranno avviati nella settimana successiva.