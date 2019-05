Pusher incallito continua a spacciare nonostante la condanna: arrestato

E' stato arrestato e portato a Capanne. Uno spacciatore tunisino di 38 anni è stato fermato dagli agenti di polizia invia Cortonese a Perugia. E' stato preso nell'atto di smerciare droga: reato per il quale era già stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione. IN quell'occasione si era reso colpevole anche di resistenza a pubblico ufficiale. Non solo: la questura dopo l'identificazione ha scoperto che l'uomo era colpito anche di un ordine di custodia cautelare in carcere pendente dal gip del tribunale di Perugia. Ciò nonostante l'uomo continuava a spacciare in diverse zone del capoluogo.