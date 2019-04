Calendimaggio, svelati nuovi appuntamenti

L'edizione 2019 del Calendimaggio di Assisi sarà decisa dal professor Giuliano Pinto per il settore storico, il professor Romano Vettori per quello musicale e il regista Alberto Negrin per lo spettacolo. A svelare i giurati della Festa, il presidente dell’Ente Calendimaggio, Lanfranco Pecetta. “Come sempre non è facile individuare i nomi, ma ritengo che anche quest'anno la giuria sia di eccellenza, all'altezza della tradizione della festa”, il suo commento. Svelati anche gli ultimi eventi di Calendimaggio Open: il 2-3-4 maggio, al Palazzo Monte Frumentario, ci sono lezioni su materiali e tecniche pittoriche dell’affresco. Il laboratorio (orario 8-13) è gratuito e aperto alle scolaresche, prenotazione necessaria ai numeri 075.8138688 o 327.9079758. Nei giorni del Calendimaggio, La fiera di Bernardone, dalle 10 alle 19 nella piazzetta della Chiesa Nuova, con tipiche botteghe medievali, e artisti, cantastorie e saltimbanchi e maghi. È inoltre aperta, nella doppia sede della Sala delle Logge e della Sala delle Volte, in piazza del Comune, la Taverna dell’Ente Calendimaggio.