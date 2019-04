Torna il grande appuntamento con l'antiquariato

C’è grande fermento nei padiglioni del Centro Umbriafiere, dove tra poche ore, mercoledì sera 24 aprile, avverrà il taglio del nastro della 47esima edizione di “Assisi Antiquariato”, appuntamento centrale nella primavera dell’arte antica, crocevia per appassionati, collezionisti, studiosi e semplici amanti del bello.

La vernice della rassegna, che andrà avanti fino al 1 maggio, sarà come al solito l’occasione per ammirare migliaia di pezzi unici e per fare il punto della situazione sul mercato dell’antiquariato, leggermente in ripresa dopo gli ultimi anni di flessione.