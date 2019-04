Moda, giovane imprenditrice lancia nuovo brand

Il Relais Metelli ha ospitato sabato sera l'evento di lancio del nuovo marchio di abbigliamento “Cosmica”, ideato da Maria Chiara Metelli. La giovane folignate ha presentato la sua prima collezione di t-shirt, in cotone organico, di quello che lei ha definito “il brand che parla al posto tuo”. Ogni capo, infatti, è caratterizzato da ricami e serigrafie di tipo ironico e gergale a cui, in vista della stagione invernale, si aggiungeranno anche le felpe. Il progetto vede coinvolti anche il fratello di Maria Chiara, Elia e il cugino Pierluigi, che hanno dato vita a una società per il lancio della collezione, credendo fortemente nel progetto. Al momento le creazioni sono in vendita allo store Officina 34 di via Istituto Denti, a Foligno, nonché nello shop online www.mycosmica.com. “E' un'esperienza nuova ed entusiasmante - ha commentato Maria Chiara a margine dell'evento inaugurale - ho già in mente ulteriori sviluppi per il futuro del brand”. Che potrebbero coinvolgere altri capi di abbigliamento e accessori abbinati.



Jacopo Barbarito