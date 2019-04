Marini: "Non è in discussione la qualità delle cure in Umbria"

“Il Pd credo debba mantenere sia il profilo di essere un partito riformista che quello di essere un partito garantista. Un conto sono le indagini preliminari, un conto una richiesta di rinvio a giudizio, un conto è un vero e proprio processo, una sentenza di primo o di secondo grado. Quindi un partito deve avere la forza di essere ispirato non dalla piazza, sia essa social che mediatica o popolare, ma che sia guidato anche da un senso di responsabilità delle istituzioni”.

Così Catiuscia Marini dimissionaria presidente della Regione Umbria ai microfoni di Rai Radio1 all’interno di 'Radio1 In Viva Voce'. Nell’intervista si è parlato anche del sistema sanitario umbro: “Le indagini fin qui hanno riguardato l’aspetto amministrativo di trasparenza e di correttezza delle regole e delle procedure. Le cose che fin qui sono emerse non mettono in discussione la qualità e l'affidabilità dei servizi erogati, la qualità e l'affidabilità dei professionisti del sistema sanitario regionale”