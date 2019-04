Colazione di Pasqua con i Priori serventi

Riparte la marcia di avvicinamento al Piatto di Sant’Antonio del prossimo gennaio 2020, con tanti eventi organizzati dai Priori serventi 2020 che nei prossimi mesi scandiranno il calendario delle iniziative a Santa Maria degli Angeli. Dopo il debutto in occasione della mostra Pennellate Rosa, i Priori Serventi 2020, in collaborazione con l’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio e grazie all'aiuto degli sponsor privati, danno appuntamento a domenica 14 aprile, per la tradizionale colazione di Pasqua in piazza a Santa Maria degli Angeli. Un momento – dalle 9 alle 13, sotto le logge del Palazzo del Capitano del Perdono, in piazza Garibaldi – di riscoperta delle tradizioni del passato e di socializzazione. Come da tradizione, assisana e umbra, ci saranno torta al formaggio e capocollo, vino rosso e acqua; per coinvolgere anche i bambini, sono previste passeggiate in carrozza trainate da cavalli e agility dog.