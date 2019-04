Pilota morto nella cronoscalata: chi è la vittima

E' Fabrizio Bonacchi il pilota morto durante le prove della cronoscalata per auto Camucia - Cortona. Di Pistoia, aveva 54 anni. Fatale l'impatto contro il tronco di un albero che costeggia la "lunga". Esperto, aveva già partecipato in passato a questa gara. Potrebbe averlo tradito un guasto meccanico. Inutili i soccorsi. Bonacchi era molto conosciuto nell'ambiente delle corse. Partecipava con una monoposto moderna, non di quelle storiche.